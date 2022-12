"Lula tomou conta das alavancas fundamentais do governo", diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje controla as áreas essenciais de seu governo, mas deve estar alerta às forças que apoiaram o golpe de estado de 2016 e hoje integram a base de sustentação de seu governo. "Os golpistas querem usar o governo do PT para ressuscitar a terceira via, mas é preciso lembrar que foi a terceira via que mobilizou a extrema direita", diz ele.

Rui também avalia que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), será um fator permanente de chantagem e diz que Lula precisa consolidar o seu apoio popular. Sobre a equipe econômica, ele diz que "Lula tomou conta das alavancas fundamentais", com as escolhas de Fernando Haddad e Aloizio Mercadante e também elogia o fato de o PT controlar áreas sensíveis como a comunicação. "O governo Lula tem uma disposição clara de caráter nacionalista", afirma.

