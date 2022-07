"Maior cabo eleitoral de Lula é Paulo Guedes", diz Fernando Horta

Historiador avalia que a economia será o fator crucial para a eleição do ex-presidente Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 – O historiador Fernando Horta avaliou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que os atos de rua do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com forte participação popular, apontaram a possibilidade de vitória em primeiro turno e disse ainda que o objetivo da "PEC do desespero", que amplia benefícios às vésperas das eleições, é frear o crescimento de Lula.

Horta também disse que a chance de um golpe antes das eleições é muito pequena e afirmou que o foco da campanha de Lula deve ser a economia. "O maior cabo eleitoral de Lula é Paulo Guedes", afirmou. Segundo ele, a oposição não deve perder tempo com a CPI do MEC. "Esta CPI pode virar palco para o bolsonarismo", declarou. Segundo ele, a eleição presidencial de 2022 representará a maioridade do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE