"Malafaia não viajou a passeio. Ele está fugindo", diz Stoppa

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que os peixes grandes estão começando a ser presos. "A prisão do ex-chefe da Polícia Militar do Distrito Federal é essencial para desbolsonarizar a segurança pública. Alexandre de Moraes está de parabéns", afirma.

No programa, Stoppa apontou outros personagens que podem estar envolvidos no terrorismo. "Silas Malafaia não viajou a passeio. Ele está fugindo do Brasil", afirmou. O jornalista também afirmou que o senador Hamilton Mourão deve ser cassado por apoiar terroristas e também pontuou que o Conselho Federal de Medicina sempre lutou contra a humanização da saúde, ao ser lembrado de médicos que apoiam os atos terroristas em Brasília.

