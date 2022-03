"Mamãe Falei prestou serviço ao país ao mostrar que o golpe foi dado pela escória da sociedade", diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, avaliou, em sua análise política semanal na TV 247, que o deputado Arthur do Val, também conhecido como "Mamãe, Falei", prestou um serviço à sociedade brasileira com suas falas repugnantes sobre as mulheres ucranianas. "Mamãe Falei prestou um serviço ao Brasil ao mostrar que o golpe foi dado pela escória da sociedade", diz ele. "Os piores elementos foram recrutados para o golpe".

Rui inclui nesse balaio o ex-juiz suspeito Sergio Moro, que quebrou praticamente todas as construtoras brasileiras e pretendia lançar Mamãe Falei como seu candidato ao governo de São Paulo. "Moro é um caso típico de meretrício político", diz ele.

