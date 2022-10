Marcia Tiburi: "O discurso de Damares é pedófilo"

Apoie o 247

247 – A professora e filósofa Marcia Tiburi afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, que a senadora eleita Damares Alves é uma pessoa perigosa, com discursos delirantes e que deveria passar por um teste que avaliasse sua condição mental. "O discurso da Damares é pedófilo. O efeito que ela produz é perverso. Ela usa crianças e provoca efeitos sobre as crianças, de forma totalmente irresponsável", afirma. "O caso de Damares não é apenas malandragem. Uma das características da perversão é não ter limites e a impunidade da Damares é a desmoralização da Justiça no Brasil. Ela vai ter oito anos de salário pago pelo contribuinte para mentir", acrescenta.

Marcia também diz que a mentira serve ao capital. "Damares serve ao plano de poder das igrejas fascistas, que são as igrejas do capital. Muitos pastores são abusadores mentais, que manipulam a fé dos outros. São pessoas diabólicas", aponta. Na entrevista, ela também destacou a importância da laicidade. "É uma maneira de impedir o abuso religioso", disse ela.

Na entrevista, ela também o caso do deputado eleito Nikolas Ferreira. "Ele também faz a mobilização do ódio e tripudia do TSE. O tribunal se desmoraliza e perde sua autoridade. A sexualidade do Nikolas é, sim, um problema, porque ele faz um discurso homofóbico para angariar votos. Não vejo nenhum problema em denunciar a hipocrisia. Ao contrário", afirmou.

