Marcos Coimbra: o povo tem mais sabedoria para votar do que a classe média

Sociólogo afirma que as classes populares devem garantir a vitória de Lula, com chance real de liquidar a fatura no primeiro turno edit

Apoie o 247

ICL

247 – O sociólogo Marcos Coimbra, diretor do instituto Vox Populi, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a possibilidade de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em primeiro turno é crescente e se acentuou nas últimas semanas, como foi apontado pela mais recente pesquisa Datafolha. "O eleitor cirista é o que vai bater o martelo. A pergunta é se o eleitor do Ciro vai querer ficar com ele até a última hora", diz ele.

Coimbra acrescentou que a candidata da "terceira via", Simone Tebet, não despertou interesse no eleitorado e nada indica que vá despertar. "Na nossa história eleitoral, não há nenhum exemplo de eleição que tenha sido alterada em tão pouco tempo. Em todas, quem ganhava três meses antes do pleito, venceu. As pessoas mais pobres sabem que Lula é mais comprometido com o interesse popular. Quem acha que Bolsonaro tem carta na manga despreza o eleitor popular. O povo tem mais sabedoria para votar do que a classe média", afirma.

Na entrevista, Coimbra avaliou que um golpe bolsonarista é muito improvável. "Significaria mobilizar o sentimento militar para transformar o desmoralizado Jair Bolsonaro em ditador. Quem quer isso?", questiona. Ele também disse que uma eventual desistência de Bolsonaro faria com que Lula ganhasse a eleição ainda com mais facilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre as disputas nos estados, Coimbra afirmou que Lula é hoje o maior cabo eleitoral. "Há muitos candidatos se aproximando de Lula e muitos fugindo de Bolsonaro. Claudio Castro, no Rio, e Zema, em Minas, fogem de Bolsonaro. No Nordeste, o povo quer votar no candidato do Lula", aponta. "Temos um cenário de alta probabilidade de vitória do Haddad em São Paulo. Isso será uma grande novidade na política brasileira", acrescenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE