Marcos Uchôa: 'a realeza é a antítese da democracia. Cadê a história dos pobres na Globo?'

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista ex-Globo Marcos Uchôa criticou o tempo dado pela emissora à cobertura da morte da rainha do Reino Unido, Elizabeth II. De acordo com o comunicador, as empresas de jornalismo tradicional poderiam dar mais atenção às pautas da realidade brasileira, que é a de um país fragilizado.

“A gente teve agora a morte da rainha Elizabeth II e, olha, eu fico um pouco chocado. Morei 11 anos em Londres, fui correspondente lá, fiz a morte da Lady Diana, fiz casamentos, e acho um absurdo você dar esse espaço para a família real britânica, nas suas diversas coberturas, não só da morte da rainha não. Gente, essa história de nobreza é antítese da democracia, é você dizer que alguém é mais importante porque nasceu na família tal. Sangue azul, castelos, cara, isso é historinha pra criança, para adulto isso é um absurdo, o espaço que a Globo dá para aquilo ali é enorme, e não dá para outras coisas. A gente é um país de gente pobre, cadê a história dos pobres na Globo? Ela é muito menor do que deveria ser”, avaliou o jornalista.

“Então eu acho que a comunicação é fundamental e é óbvio que os meios de comunicação tradicionais são de gente rica que não vão fazer pautas de esquerda. Então, hoje, a tecnologia permite um canal como o 247, que faz um trabalho ótimo, e outras mídias também, mas essa é uma luta que a gente está saindo lá de trás, começando um trabalho muito árduo porque o pobre ainda precisa ter mais meios de se informar e saber quem fala por eles e quem mostra mais o interesse deles”, concluiu Uchôa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.