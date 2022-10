Maria do Rosário: "não há a menor hipótese de quem votou em Pretto apoiar Onyx no segundo turno"

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) avaliou a possibilidade de aproximação do PSDB e do PT no estado, com um possível apoio petista à candidatura do tucano Eduardo Leite para o segundo turno da eleição para o governo gaúcho.

Como condições do PT para a concretização do apoio, a deputada mencionou que o partido defende a não privatização de estatais estratégicas, como a Corsan e a Banrisul. "Gostaríamos também que Eduardo Leite tivesse um palanque para o presidente Lula (PT). Agora, eu vejo com dificuldades, talvez, este caminho."

Independentemente do apoio oficial do PT, Maria afirmou que o eleitorado progressista gaúcho mobilizará esforços para impedir a eleição do bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL) : "Somos antifascistas aqui no RS. Então não há qualquer hipótese de ninguém que votou em Edegar Pretto (PT) dar seu voto a Onyx Lorenzoni. Somos totalmente antifascistas. Eu faço uma campanha diretamente contra a campanha de Onyx."

"O Eduardo Leite ainda levou uma pequena fatia dos votos que seriam posicionados como nossos. Agora, o Eduardo Leite, nesse segundo turno, precisa se posicionar . Tucano em cima do muro vai ser abatido pelo estilingue, ou como se diz aqui no RS, pela funda da extrema-direita", acrescentou a deputada.

"Quem ia votar no Onyx já votou, então o que o Eduardo tem para crescer é com a base que votou em Edegar Pretto. Ele que pense bem, porque se ficar em cima do muro, será um tucano sem proteção", concluiu.

