"Marine Le Pen seria próxima a Bolsonaro. Macron será parceiro de Lula"

Avaliação é do jornalista francês Axel Gyldén, da revista L'Express, que defende uma aliança contra a extrema-direita na França edit

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista francês Axel Gyldén, da revista L'Express e que já foi correspondente da revista no Brasil, avaliou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, o resultado do primeiro turno das eleições na França e defendeu uma frente ampla contra o avanço da extrema-direita. "A França pode se transformar numa super-Hungria com Marine Le Pen", disse ele.

Embora tenha dito que Marine Le Pen não é tão extremista como o pai, Jean-Marie Le Pen, que fundou o partido de extrema-direita Front National, que combate durante a imigração, ele afirmou que a França e a Europa não podem permitir que a xenofobia e ataques aos direitos humanos se instalem no coração europeu.

Gyldén também disse que uma eventual vitória de Macron será melhor para o Brasil e o mundo. "Marine Le Pen seria próxima a Bolsonaro. Macron teria relação muito próxima com Lula", diz ele, que cobriu a recente viagem de Lula a Paris. "O setor empresarial francês vê com muito bons olhos a volta de Lula ao poder", afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE