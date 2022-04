Mario Vitor: “a crise da terceira via converge com a crise da mídia”

Jornalista avaliou que a falta de substância ideológica da terceira via e da mídia hegemônica levam a uma crise complicada edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Mario Vitor Santos, em participação na TV 247, comentou a crise da terceira via, que, segundo ele, é ao mesmo tempo a crise da mídia hegemônica brasileira. Os dois estão imbricados há um longo tempo, e a falta de substância da sua ideologia principal levam a esse cenário, disse o jornalista.

Mesmo diante do fato de que a terceira via não avança nas pesquisas de opinião, a mídia insiste em ser contra o Partido dos Trabalhadores, o que deve continuar a prejudicando:

“É divertido observar a crise da terceira via com a crise de linha editorial da mídia conservadora e golpista brasileira. Tem a ver as duas coisas, estão imbricadas de alguma maneira”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Uma coisa é possível apontar. Desde 2014, o espaço dessa chamada terceira via, que era nucleado pelo PSDB, perdeu consistência e tração junto à população brasileira, sendo substituída por uma extrema direita extremamente nociva. Na verdade, é um problema criado por uma espécie de desgaste dessa direita light, mas que se revelou golpista. Esse é um fenômeno que parece que veio para ficar, porque ele está se repetindo nessa eleição”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É difícil se bater contra o PT. Quem anda se batendo contra o PT anda se dando mal, porque o PT foi eleito por uma parcela muito forte da população brasileira como o seu partido de preferência, filiação, fidelidade e amor. De novo, ressurge nessa eleição de uma forma inabalável”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Acabou o espaço da terceira via, ao que parece. Simplesmente desmanchou no ar, mais uma vez. É um processo político que vem pulverizando esses partidos. Como a mídia acaba representando esse pensamento inorgânico, fisiológico, flácido, ela está também totalmente sem rumo nessa eleição. Só sabem uma coisa: vão ser contra o PT”, completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE