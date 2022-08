Mario Vitor Santos: com manchete sobre Guaranho, UOL deu material para o bolsonarismo

Apoie o 247

ICL

247 - Em participação na TV 247, o jornalista Mario Vitor Santos analisou a manchete do portal UOL que destaca os chutes na cabeça levados pelo terrorista bolsonarista Jorge Guaranho após assassinar a tiros o militante petista Marcelo Arruda.

De acordo com o jornalista, a publicação de tal notícia em uma posição de destaque no site do UOL se dá, entre outros fatores, "para causar o impacto necessário para o uso político, eleitoral (de Jair Bolsonaro)." Além disso, Santos complementou: "Isso é material para fornecer conteúdo para as redes bolsonaristas no ensejo de uma eleição. Para transformar um assassino bolsonarista em vítima."

O jornalista ainda afirmou que a postura do portal é a de quem assume papel de linha auxiliar para a campanha de Jair Bolsonaro (PL): "O UOL agora fornece esse conteúdo exclusivo que obviamente será usado politicamente nas eleições, em que o presidente Bolsonaro precisa tanto de conteúdo chocante, que tanto agita suas redes e é usado com tanta força como conteúdo válido para conduzir suas aspirações eleitorais, nesse momento que nos aproximamos de capítulos que vão determinar o destino político do país. Então tem esse aspecto e o UOL se voluntaria para ser uma linha auxiliar, neste momento, da campanha bolsonarista."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.