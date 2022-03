Mathias Alencastro: “Haddad está reinventando a forma de fazer política no Brasil”

Cientista político elogiou atuação de Haddad na construção da frente ampla e a “clareza de pensamento” do ex-prefeito de São Paulo. Assista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O cientista político Mathias Alencastro, em entrevista à TV 247, elogiou a maneira que o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad conduz a formação de alianças da frente ampla para derrotar o governo Jair Bolsonaro.

Segundo ele, Haddad “reinventa a forma de fazer política”. Em São Paulo, Haddad é uma peça chave principalmente na articulação com o PSol.

“Em São Paulo, o Haddad está reinventando a forma de fazer política no Brasil. E ele está subindo o nível do jogo de construção de alianças. O nível de ambição de escopo muda o paradigma. Agora todos os candidatos a governador vão ter que fazer que nem o Haddad”, disse. “O fato de termos uma aliança que não é só nacional, mas estadual também, que vira um modelo, é muito importante”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas campanhas de Haddad, “já usávamos um termo que qualifica a atuação dele. O sucesso de hoje é fruto da forma de fazer política do Haddad desde que ele entrou na política eleitoral, que é a ideia de elasticidade. Se você conhece o que é a esquerda, você consegue ampliar o arco de alianças até onde você quiser. A clareza do pensamento é a principal característica do Haddad”, disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE