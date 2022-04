"Meu projeto pessoal é trabalhar por Pernambuco", diz Marília Arraes

"Sair do PT foi uma das decisões mais difíceis da minha vida", disse ainda a deputada, que disputará o governo de Pernambuco edit

247 – A deputada Marília Arraes, que pretende disputar o governo de Pernambuco pelo Solidariedade, explicou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, os motivos que a levaram a sair do Partido dos Trabalhadores. "O PSB tem projeto de hegemonia em Pernambuco e usa o estado para fazer chantagem com o PT", afirma. Segundo ela, a decisão não foi tomada por projetos pessoais. "Meu projeto pessoal é trabalhar por Pernambuco e sair do PT foi uma das decisões mais difíceis da minha vida", afirmou.

Marília disse que escolheu o Solidariedade porque tem certeza de que o partido vai apoiar o ex-presidente Lula nacionalmente. "O povo sabe quem está e esteve com Lula nos bons e maus momentos", afirma. Marília diz que pretende oferecer aos pernambucanos um projeto de governo popular. "Meu apoio a Lula é incondicional. Lula é propriedade do povo brasileiro. O PSB chantageia o PT usando Pernambuco", reforçou.

Na entrevista, Marília também fala sobre suas divergências com João Campos. "Para mim, ele é um adversário político, não é uma questão de família". Em outro trecho, ela também afirma que governará com o PT, caso seja eleita.

