"Mídia está preparando terreno para criar um novo mensalão", diz Mario Vitor Santos

247 - O jornalista Mario Vitor Santos considerou, em entrevista à TV 247, que a mídia corporativa brasileira entrou em campanha contra o governo do presidente Lula, mas avaliou que as condições atuais não são as mesmas do passado, pois agora a mídia independente pode servir como contraponto às fake news.

Citando o caso da Folha de S. Paulo, que publicou ataques contra o advogado Cristiano Zanin, possível indicado do presidente Lula ao STF, sem dar destaque ao fato de que ele foi extorquido, Mario Vitor afirmou que "há uma agenda sendo montada para que surja um novo mensalão, ou um novo tipo de Lava Jato".

"Mesmo não sendo citada, a mídia progressista acaba sendo uma referência fundamental para um outro tipo de informação. A armação da mídia tradicional fica mais complicada, pois há uma pedra no sapato desse tipo de narrativa que eles constroem e dirigem especialmente contra o presidente Lula, o PT e a esquerda progressista", disse o jornalista.

