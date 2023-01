"Militar que atuou na baderna tem que ser punido exemplarmente", diz Aldo Rebelo

Apoie o 247

247 – O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, afirmou, em entrevista aos jornalistas Leonardo Attuch e Sara Goes, no programa Boa Noite 247, que os militares envolvidos na depredação da Praça dos Três Poderes devem ser exemplarmente punidos. "Considero inadequada a expressão terrorismo. É baderna e arruaça feita por gente desqualificada, que merece punição exemplar. Aquele povo estava movido pelo ódio contra o Brasil", disse ele. "Qualquer um que tenha participado tem que ser punido, incluindo os militares. Se é militar, de forma mais exemplar ainda", acrescentou.

Aldo disse ainda que os militares jamais deveriam ter permitido acampamentos, mas pontuou que o governo precisa ter cuidado e lidar de forma eficaz com o problema. "Quem financiou? Estes são os responsáveis", disse ele. Sobre o Ministério da Defesa, Aldo disse que "José Múcio foi uma boa escolha do presidente Lula e mantê-lo no ministério foi uma atitude prudente". O ex-ministro também disse que "Lula fez o melhor governo para as Forças Armadas e que Dilma jamais faltou aos militares".

