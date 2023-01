"Militares sairão impunes do dia 8 de janeiro", diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

ICL

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que os militares vão sair completamente impunes de tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro, em Brasília. "O governo Lula está sob a tutela militar e pode vir a ser alvo de um golpe", disse ele. "Os militares foram bem-sucedidos. Ninguém está disposto a enfrentar os militares. Não vai acontecer nada com os militares", acrescentou.

Na entrevista, Rui também disse que o presidente Lula está travando uma guerra verbal com o mercado e que sempre foi claro que a burguesia não está apoiando o Lula. "Ela sentiu cheiro de sangue após o 8 de janeiro e reforçou a pressão contra o governo", aponta. "O vice Geraldo Alckmin é um sonho de consumo para a burguesia", reforça.

Rui também afirmou que o caso de Jorge Paulo Lemann nas Americanas revela a atitude criminosa dos grandes capitalistas e do mercado. Sobre as ameaças ao presidente Lula, ele diz que a capa da Folha, que sugere um atentado contra o presidente, é uma mensagem cifrada para o governo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.