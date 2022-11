“Ministro da Defesa é um porta-voz dos delírios golpistas do bolsonarismo”, diz João Cezar de Castro Rocha

O professor afirma que o general Paulo Sérgio Nogueira se comporta “como um servidor submisso aos caprichos” do bolsonarismo edit

247 – O professor João Cezar de Castro Rocha, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), disse em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, que o atual Ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira se comporta como um “servidor submisso aos caprichos” de Jair Bolsonaro.

A declaração foi para comentar a nota do Ministério da Defesa, comandado pelo general, que enviou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um relatório em que apontou "risco à segurança do processo eleitoral'', mas não apresentou provas das acusações.

“O atual Ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, assumiu no último ano, especialmente a partir da tensão do período eleitoral, um comportamento que é muito pouco nobre e que macula a sua biografia como militar. O ministro Paulo Sérgio não se comporta como general, mas como um servidor submisso aos caprichos de um tenente que foi reformado como capitão para não ser expulso do Exército”, afirmou.

Para o professor, o comportamento do ministro “envergonha as Forças Armadas”. “Ele se tornou um não ministro da Defesa, mas um porta-voz dos delírios golpistas do bolsonarismo”, frisou.

