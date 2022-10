Miola diz que a eventual vitória de Lula “cria condições mais favoráveis para a democracia”

Apoie o 247

247 - Em participação no programa Giro das Onze, da TV 247, o analista político Jeferson Miola destacou que nessa eleição “não temos oponentes no campo da democracia”.

“Temos o fasciscmo que promove uma guerra carniçada contra a democracia”, apontou Miola, afirmando que esta guerra tem uma batalha central, e não a final, no dia 30.

“A eleição do dia 30 não encerra esse círculo de horrores que estamos vivendo, mas cria condições mais favoráveis para a democracia conseguir enfrentar e combater a possibilidade de uma escalada fascista no Brasil”, sustentou.

Segundo ele, “o bolsonarismo produz ingredientes que vão alimentar permanentemente a sua matilha no sentido de manter o país neste padrão de conflito''.

A primeira ação, segundo Miola, é a contestação do resultado das urnas que acontece antes do final do pleito. “Vão alegar fraudes, falta de simetria com parte do TSE, vão acusar o TSE de parcialidade e por aí a fora”, destacou o analista, reforçando que tais argumentos são resultado da “percepção da campanha de Bolsonaro e dos militares de que essa campanha está perdida”.

