Miola: novo formato do mercado de trabalho traz individualismo e ultracompetitividade

247 - O analista político Jeferson Miola, em entrevista à TV 247, fez críticas ao atual universo do trabalho que, em sua opinião, não será capaz de absorver todos os trabalhadores. “Estamos diante de uma situação limite das possibilidades da inserção produtiva do trabalhador e trabalhadora, que não têm mais possibilidade de se inserir no mundo do trabalho, diante de uma evolução da inteligência artificial, das tecnologias comunicacionais, da robótica e da biotecnologia”, refletiu.

Para Miola, este processo foi acelerado com a pandemia do coronavírus, que antecipou tendências que estavam postas a partir dos anos 2030 em diante. E hoje, ao invés de produzir um sentimento de solidariedade social, na verdade, produz-se o sentimento de ultraindividualismo dessa cultura ilusória do chamado empreendedorismo, de maneira completamente alienada e de formas pouco solidárias de relação.

“Hoje nós temos um verdadeiro culto às ideologias da prosperidade, onde as igrejas neopentecostais exercem um poder extraordinariamente forte no sentido da inculcação ideológica, da captura deste universo desses trabalhadores que, rigorosamente, não têm mais lugar no mundo do trabalho. Do ponto de vista do capital, é benéfico e profilático para o sistema que essas pessoas morram - daí a associação à necropolítica”, finaliza.

