"Moro está sendo cassado por ter sido corrupto", diz Liana Cirne

247 - Seguindo com a repercussão do julgamento do senador e ex-juiz suspeito Sergio Moro (União Brasil-PR), que agora se aproxima da data de confirmação , a vereadora de Recife Liana Cirne Lins (PT-PE) enfatiza que ”Moro está sendo cassado por ter sido corrupto”, o que desmoraliza a bandeira utilizada pelo parlamentar de um suposto combate à corrupção. Na ação de investigação judicial eleitoral, o PT e pelo PL acusam Moro por suposto abuso de poder econômico na pré-campanha relacionada ao pleito de 2022. Moro nega as acusações e as siglas buscam a cassação do mandato, a inelegibilidade do senador por oito anos, além da convocação de uma nova eleição para a vaga de senador do Paraná.

"Abuso de poder econômico não se trata apenas do fato de que ele gastou mais dinheiro do que ele poderia em uma campanha para senador em razão da sua pré-candidatura a presidente da República", destaca Liana.

Ela ainda ressalta a discrepância nos gastos de Moro durante a campanha, o que levanta sérias suspeitas sobre caixa dois. "Tem mais de R$ 1,3 milhão pagos para o escritório de advocacia do seu suplente. Isso, muito provavelmente, foi caixa dois para a campanha dele. Se você tem R$ 4 milhões para a campanha você vai pagar R$ 1 milhão para um escritório de advocacia com o dinheiro do fundo eleitoral? Eu quero saber qual é o político que tem R$ 4 milhões para fazer campanha eleitoral e paga um quarto desse valor para um escritório de advocacia. Não existe um negócio desse. Foi R$ 1 milhão para um escritório de advocacia do suplente dele, que era pessoa de sua confiança, e mais, com fundo partidário do Podemos, R$ 365 mil. Que tanto que esse escritório de advocacia fez para ganhar R$ 1,365 milhão? Isso é corrupção".

