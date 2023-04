"Mudança no ensino médio mostra como é importante pressionar o governo", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a mudança no ensino médio, suspensa pelo governo federal na semana passada, foi uma vitória obtida graças à mobilização dos estudantes. "Essa mudança não foi bem planejada e não foi discutida com a sociedade", disse ele. "É importante pressionar o ex-presidente Lula para que ele se posicione de forma mais clara em relação a esse tema", acrescentou.

Sobre o caso Tacla Duran, o jornalista afirmou que é preocupante que a investigação fique nas mãos de comparsas do procurador Deltan Dallagnol. Ele destacou a importância de um processo justo e transparente, e que isso só pode acontecer com uma investigação imparcial.

Sobre a aproximação entre Guilherme Boulos e José Luiz Datena, Stoppa afirmou que é muito estranha a aliança, que "mostra que Boulos faria qualquer coisa pelo poder". Ele também destacou que Datena representa o discurso bolsonarista, que produz figuras como Sergio Moro.

Sobre a possível ida de Ciro Gomes pela Jovem Pan, Stoppa afirmou que essa escolha é uma estratégia para conseguir espaço na mídia. Por fim, Stoppa destacou que o antipetismo está se organizando novamente e que é importante que Lula empodere a mídia que está a seu favor.

