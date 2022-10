"Não faz sentido abandonar o vermelho e o PT deve ir mais à esquerda", diz Fernando Horta

Ele também afirmou que permitir que o estado mais rico do Brasil caia nas mãos do fascismo é um risco tremendo edit

247 – O historiador Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, que o PT não deve acatar a sugestão feita por Simone Tebet de abandonar a cor vermelha na reta final das eleições presidenciais. "Vivemos um cenário fascista e não faz sentido abandonar o vermelho. O PT deve ir mais à esquerda", afirmou.

Na entrevista, ele também falou sobre as eleições estaduais. "No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite se elege se tiver apoio do PT. Em Pernambuco, Lula deve apoiar Marília Arraes abertamente. Sobre São Paulo, permitir que o estado mais rico do Brasil caia nas mãos do fascismo é um risco tremendo. São Paulo seria um reduto de fascismo e milícia", afirmou.

Horta disse ainda que as igrejas neopentecostais não tratam de religião. "Elas fazem política o tempo todo", afirmou, antes de comentar o afastamento do governador Paulo Dantas, de Alagoas. "O caso de Alagoas pode ser o embrião de uma Gestapo no Brasil", afirmou.

