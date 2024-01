"Não há reparação jurídica ou política para o que esse elemento fez", diz Marcelo Uchôa sobre Moro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O advogado e professor de Direito Marcelo Uchôa lembrou das consequências causadas pela atuação do ex-juiz suspeito e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) durante a Lava Jato, que, segundo ele, "estremeceu" a democracia brasileira. Nesta semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, atendendo a pedidos da Polícia Federal (PF) e da Procuradoria-Geral da República (PGR), determinou a abertura de um inquérito na Corte contra Moro e procuradores que participaram do acordo de delação premiada de Tony Garcia, considerado o "embrião" da Lava Jato. O próprio Tony Garcia revelou primeiro à TV 247 os detalhes sobre os crimes cometidos por Moro.

“Nós estamos falando de um cara muito perigoso, não é por nada que ele chegou a fazer com que a República estremecesse. Esse homem [Sérgio Moro] abalou a democracia nacional. Se não fosse a Lava Jato, o impeachment fraudulento não teria sido turbinado e nós [não] teríamos tido o golpe contra a Dilma, tampouco Lula teria sido preso e Bolsonaro não teria sido eleito”, afirmou Uchôa em entrevista à TV 247.

continua após o anúncio

O advogado destacou que, se não fosse pela atuação questionável de Moro na tentativa de desmoralizar a política brasileira, diversos progressos civilizatórios do país não teriam sido interrompidos, apontando ainda como a atuação do ex-juiz corroborou para uma escala de eventos que levaram à deterioração das instâncias do Direito no país. “Esse cidadão [Sérgio Moro], ele fez muito mal ao país e muito mal ao Direito também, algo que irrita muito a categoria jurídica, que é você queimar a credibilidade de uma instância que existe para realizar a justiça. E por mais que seja difícil, você tem que ter, pelo menos, uma aparência de seriedade e compromisso, algo que esse cidadão nunca teve”, concluiu o advogado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: