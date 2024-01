“Não há setor da burguesia nacional disposto a fazer as reformas estruturais que o Brasil precisa”, diz Breno Altman

Apoie o 247

247 – Em uma entrevista recente à TV 247, o jornalista e analista político Breno Altman destacou a importância de fortalecer a esquerda brasileira, destacando a dificuldade de encontrar setores da burguesia nacional dispostos a apoiar reformas estruturais necessárias para impulsionar o desenvolvimento do país.

Altman começou a entrevista enfatizando que, do seu ponto de vista, não há um setor da burguesia disposto a realizar as reformas estruturais que o Brasil precisa para superar seus desafios. Ele argumentou que a falta de disposição desses setores em se comprometer com mudanças significativas torna difícil estabelecer acordos para formar um bloco social capaz de impulsionar as reformas necessárias.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de fazer alianças com a burguesia nacional, Altman foi enfático: "Não tem com quem fazer acordo." Ele sugeriu que o foco da esquerda não deve estar em buscar alianças, mas sim em adquirir força própria e capacidade de mobilização.

"O ponto importante é: Como a esquerda passa de ser fraca a ser forte?", questionou Altman. Para ele, o problema não será resolvido por meio de alianças, mas sim pela capacidade da esquerda de mobilizar e engajar a sociedade em torno de suas propostas.

Altman ressaltou que a esquerda precisa adquirir musculatura para promover as mudanças necessárias e não depender exclusivamente de alianças com outros setores políticos. Ele argumentou que a questão principal reside em ganhar força própria e destacar os projetos próprios da esquerda.

"O caminho é: como a esquerda pode adquirir força própria e independência, e colocar alianças com o outro campo em segundo plano", afirmou Altman. Ele enfatizou a importância de a esquerda mostrar seus projetos, que buscam uma mudança profunda, anticapitalista e anti-sistema. Assista:

