"Não podemos sentir medo de um novo golpe", diz Gustavo Conde

Apoie o 247

ICL

247 – O linguista e jornalista Gustavo Conde avaliou, em seu programa semanal com o jornalista Leonardo Attuch, que as recorrentes ameaças de Jair Bolsonaro contra o povo brasileiro e as instituições democráticas não devem intimidar a população. "Não podemos sentir medo de um novo golpe", diz ele, que aposta que Bolsonaro não terá força para se impor à sociedade. "O mundo precisa demais de Lula. É o estadista mais respeitado do mundo", acrescenta.

Conde também falou sobre a decadência total do ex-juiz suspeito Sergio Moro, que destruiu 4,4 milhões de empregos e talvez não consiga nem sair candidato a deputado federal. "Testemunhamos a agonia de Moro. Uma agonia inédita", diz ele. Sobre a crise na comunicação do Partido dos Trabalhadores, Conde disse que se trata de um ajuste natural de rota, sem maiores danos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE