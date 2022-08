"Não podemos ter medo do segundo turno", diz Gustavo Conde

Apoie o 247

247 – O jornalista e linguista Gustavo Conde afirmou, no programa Poder e Linguagem, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a esquerda não deve temer um eventual segundo turno entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. "O PT está muito prudente e evitando salto alto. Não sei se segundo turno é esse bicho papão. Não sei se vencer no primeiro com uma margem pequena é melhor do que uma vitória consagradora no segundo", afirma.

Na sua visão, o mundo inteiro está olhando para o Brasil e para as eleições de 2022. "Não podemos ter medo de segundo turno", diz ele. "Bolsonaro é um tumor de difícil acesso. Sem Lula, seria quase impossível retirá-lo", acrescenta. Conde faz ainda um alerta. "Todo cuidado é pouco com o 7 de setembro", afirma, lembrando que o bolsonarismo é capaz de provocar um autoatentado para culpar a esquerda.

