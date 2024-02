"Não vejo possibilidade de o Bolsonaro sair dessa", diz Marcelo Uchôa sobre investigações de tentativa de golpe

Apoie o 247

247 - O advogado Marcelo Uchôa avaliou que a manifestação bolsonarista realizada no domingo (25) não só não ajudou Jair Bolsonaro (PL) diante das investigações de uma tentativa de golpe de Estado como possivelmente servirá para aumentar o conjunto de provas contra o ex-mandatário. “O Bolsonaro chega lá dizendo que nunca quis um golpe de Estado, que nunca tentou violar o Estado Democrático Direito, que sempre defendeu a democracia. Entretanto, reconhece que existe uma minuta golpista, que houve uma articulação a ponto de colocar no papel uma estratégia de aplicação de um golpe de Estado. E aí no final ele pede anistia para aquelas pessoas que foram enquadradas pelo STF na investigação, inclusive aos condenados, o que é a própria confissão de que de fato houve crime”, afirmou à TV 247.

Para Uchôa, “há elementos possíveis, amplos e robustos para levá-lo a uma condenação, até porque o maior beneficiário de toda essa operação golpista seria ele próprio”.

“Acho que o encaminhamento natural será o aprofundamento das investigações, depois a denúncia e depois o julgamento. Eu não vejo possibilidade de o Bolsonaro sair dessa, porque simplesmente ele foi o protagonista. Ele defendeu o golpe, defendeu abertamente. Ele falou com embaixadores, ele ameaçou, ele usou a estrutura do Estado, da Polícia Rodoviária Federal, no dia das eleições, usou a Abin paralela”, relembrou.

