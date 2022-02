'Nordestino que vota em Bolsonaro é como judeu votar no Hitler', diz Cynara Menezes

Apoie o 247

247 - A jornalista Cynara Menezes, em participação na TV 247, reagiu à tentativa forçada de Jair Bolsonaro (PL) de se aproximar dos nordestinos, que votam em peso, há anos, no PT e no ex-presidente Lula (PT), que agora lidera as intenções de voto nas pesquisas para voltar à Presidência da República.

“Toda eleição os políticos como o Bolsonaro acham que podem usar o nordeste como massa de manobra”, disse a jornalista, indignada.

“Mas a verdade vem à tona nos atos de falhos. Ele não se cansa de cometer esses atos falhos”, falou Cynara sobre as palavras pejorativas utilizadas por Bolsonaro para se referir ao povo do Nordeste.

“O mais triste é ver que tinha radialista nordestino puxa-saco rindo, rindo de si mesmo. É aquele fenômeno no pobre de direita, nordestino de direita, que atiram na própria cabeça. O negro que permite o racismo, o nordestino que permite a xenofobia. Essas pessoas são suicidas em potencial, ficam o tempo inteiro apontando a arma contra sua própria cabeça. É claro que o Bolsonaro despreza os nordestinos, acha os nordestinos inferiores. E você, que é nordestino, vai votar em uma figura dessas? É como se fosse um judeu votando no Hitler”, declarou.

