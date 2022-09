“O afroportunismo está corporificado na conduta de ACM Neto”, diz Olívia Santana

Apoie o 247

247 - A deputada estadual pelo PCdoB da Bahia, Olívia Santana, candidata à reeleição, participou do programa Giro das Onze, da TV 247, classificou como “afroportunismo” do candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) e sua vice, Ana Coelho (Republicanos), que se autodeclararam pardos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“O afroportunismo, a afroconveniência estão muito corporificada no ACM Neto. Aqui na Bahia ele está sendo chamado de afroconveniente porque deu de falar que é pardo. E pardo é uma categoria que o IBGE passou a incorporar numa categoria etinico racial política”, destacou Olívia Santana, e foi a deputada mais bem votada no estado em 2018.

A parlamentar lembrou que ser negro no Brasil é também assumir o tema da reparação, pauta reivindicada pelo movimento negro no Brasil.

“ACM Neto nunca assumiu essa pauta. ACM Neto é parte do problema. Ele é do União Brasil. Antes era do DEM, que entrou na justiça contra as cotas, contestando o sistema de cotas e ele não fez nada contra isso. O DEM entrou na justiça contestando o direito a terras de quilombolas. ACM Neto é parceiro de Bolsonaro. Entre Haddad e Bolsonaro ele ficou com Bolsonaro”, lembrou.

Olivia salientou que se construiu no Brasil uma falsa harmonia racial em cima da alienação e subalternização e naturalização de um lugar de inferioridade para a população negra.

“A luta coletiva dos movimentos antirracistas rasgou essa cortina. Revelou o Brasil real. Aquela democracia racial que foi muito afirmada a partir de Casa Grande e Senzala, isso hoje não é mais possível sustentar no discurso. Cria um incômodo com aqueles que sempre se beneficiam do privilégio de ser branco”, destacou.

