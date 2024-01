“O boicote não tem nada a ver com antissemitismo”, diz José Genoino

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Em uma entrevista á TV 247, o ex-presidente do PT, José Genoino, manifestou seu repúdio à Confederação Israelita do Brasil (CONIB) após a entidade sionista protocolar um pedido de abertura de inquérito na Justiça de São Paulo. As acusações baseiam-se em uma fala de Genoino durante a entrevista, na qual ele defendeu o movimento de boicote conhecido como BDS (Boicote, Desinvestimento, Sanções) contra as empresas que apoiam o governo de Israel na guerra contra o povo palestino.

Genoino afirmou categoricamente: "Eu repudio a nota da CONIB e afirmo que não sou, nunca fui antissemita e repudio também qualquer tipo de preconceito contra o povo judeu. Defendo a existência de dois estados e temos a obrigação de denunciar, em todas as oportunidades, o genocídio do governo de Israel contra o povo palestino."

continua após o anúncio

O ex-presidente do PT destacou sua defesa incansável do cessar-fogo, da paz entre os povos e da solidariedade ao povo palestino. Em relação ao termo "boicote", Genoino reafirmou sua posição, esclarecendo: "Defendo o movimento de boicote, BDS, que é um movimento pacífico contra a ocupação militar, que defende o retorno dos refugiados e é um movimento de defesa dos direitos humanos, respaldado internacionalmente."

O político brasileiro enfatizou que o BDS não está relacionado ao antissemitismo: "O boicote não tem nada a ver com antissemitismo e tem um respaldo internacional muito grande. Serve para conter o genocídio contra o povo palestino."

continua após o anúncio

Genoino defendeu sua posição sobre o boicote, argumentando que é uma medida voltada especificamente contra empresas vinculadas à ação genocida do Estado de Israel. Ele ressaltou que o movimento busca conter a violência e proteger os direitos do povo palestino, baseado nos princípios da auto determinação dos povos e respaldado pelas resoluções da ONU.

Ao finalizar suas declarações, José Genoino reiterou seu compromisso com a busca pela paz e respeito entre os povos, enfatizando a importância de se destacar os abusos sofridos pelo povo palestino. Assista:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: