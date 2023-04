"O bolsonarismo duro cresceu para 30% da sociedade brasileira", diz Breno Altman

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Breno Altman avaliou como “razoável” o resultado da pesquisa Datafolha do início de abril para o governo Lula (PT) , que mostra uma aprovação de 38% entre a população brasileira. O analista apontou, entretanto, que a estabilidade no índice de rejeição (29%) é um sinal preocupante da consolidação do aumento da extrema direita no país.

“Acho [que a pesquisa mostrou] um resultado razoável, porque a taxa de aprovação, que é o elemento mais importante, se situa em uma área que não é de grande preocupação. Um elemento de destaque, que é a rejeição - aqueles cidadãos que consideram o governo ruim ou péssimo - é um número que estaria muito alto, [mas] nós temos que levar em conta que isso é fundamentalmente um legado da polarização política do país. É uma percepção ideológica, é aquele núcleo duro do bolsonarismo que é contra o governo Lula nem que Lula fizesse chover ouro”, afirmou Altman.

“O que tem de preocupante é que quem achava que a extrema direita tinha um teto de 15%, é bom colocar as barbas de molho. O bolsonarismo duro cresceu para 30% do país. E isso é preocupante porque significa que a força da extrema direita ainda não foi desmontada”, concluiu o jornalista.

