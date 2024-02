"O bolsonarismo pode se fortalecer com a prisão de Bolsonaro", diz Rui Costa Pimenta

Pimenta comparou a situação política brasileira com o fracasso do combate à extrema direita nos Estados Unidos pela via judicial edit

247 – Em uma entrevista concedida à TV 247 pelo presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, reflexões profundas sobre o cenário político brasileiro emergiram, especialmente em torno das possíveis repercussões da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pimenta destacou que, contrariamente ao que muitos podem esperar, a detenção de Bolsonaro pode fortalecer ainda mais o movimento bolsonarista e desafiar a esquerda brasileira.

"O bolsonarismo pode se fortalecer com a prisão de Bolsonaro", declarou Pimenta. Ele enfatizou que a prisão do ex-presidente não resolverá os problemas estruturais da esquerda e que é necessário cautela ao avaliar as consequências desse evento.

Pimenta comparou a situação política brasileira com o fracasso do combate à extrema direita nos Estados Unidos, argumentando que Bolsonaro é mais delinquente do que Donald Trump. Ele apontou que a operação Hora da Verdade, que mirou o núcleo central do bolsonarismo, pode ter efeitos inesperados e reforçar a imagem de vítima do ex-presidente.

Ao abordar a possibilidade de um golpe de Estado, Pimenta destacou que Bolsonaro cogitou essa ideia várias vezes, mas nunca reuniu as condições necessárias para tal empreendimento. Ele ressaltou a importância de que Bolsonaro tenha amplo direito de defesa, citando as palavras do presidente Lula.

Sobre a força do bolsonarismo, Pimenta apontou que enquanto este movimento se mantiver forte, o presidente Lula terá mais força política, evidenciando a complexidade das dinâmicas políticas brasileiras. Assista:

