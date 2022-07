O bolsonarismo tende a agudizar o processo eleitoral, avalia Cesar Calejon

Apoie o 247

247 - Autor de livros como ‘Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do Século XXI’ (Editora Kotter) e ‘Tempestade Perfeita: o bolsonarismo e a sindemia covid-19 no Brasil’ (Editora Contracorrente) e o mais recente intitulado "Sobre Perdas e Danos: negacionismo, lawfare e neofascismo no Brasil", o jornalista e escritor Cesar Calejon classificou como tenso o ambiente pré-eleitoral no país, ao comentar os desdobramentos das investigações do assassinato do petista Marcelo Arruda por um apoiador de Jair Bolsonaro.

“Daqui para frente tende a agudizar esse processo. Ele está lutando para não ser preso e manter toda a família, que cometeu crimes reiterados, fora do alcance da justiça”, afirmou o jornalista durante o programa Giro das Onze, da TV 247.

Calejon comentou ainda sobre o discurso em defesa do armamento da população feito por Bolsonaro e seu clã sob a tese de que “povo armado jamais será escravizado”.

“Existem disciplinas consolidadas que mostram que o armamento da população presta exatamente o efeito oposto de que o povo será livre, ou jamais será escravizado. Povo que jamais será escravizado é o povo que tem pensamento crítico consolidado. É um povo que tem uma prática de literatura forte e entende como a Constituição e a República do qual eles habitam funciona”, frisou.

Para ele, diferentemente do que diz o bolsonarismo, “a arma não serve absolutamente para nada porque o indivíduo não tem a prerrogativa como cidadão dessa República de tomar o uso da violência pelas suas próprias mãos, independentemente do contexto do qual está inserido”.

