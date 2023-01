"O Brasil não pode esconder debaixo do tapete a história do golpe", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa disse, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acertou em cheio ao denunciar o golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, ao participar de um evento em Montevidéu. "Não podemos esconder debaixo do tapete a história do golpe no Brasil", disse ele.

Stoppa, no entanto, afirmou que a imprensa comercial, que teve participação direta no golpe, jamais fará uma autocrítica. "Felipe Neto foi o único que teve a grandeza de se corrigir e foi gigante", diz ele. "Dos outros, não devemos esperar nada", aponta.

