"O capitalismo está nas cordas e precisamos estar em posição de ataque", diz Alysson Mascaro

Apoie o 247

ICL

247 – O jurista Alysson Mascaro, professor da Universidade de São Paulo, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que há uma crise estrutural do capitalismo, ao mencionar as quebras de instituições financeiras como o Credit Suisse e o Silicon Valley Bank. "O capitalismo está nas cordas e isso abre novos horizontes. Precisamos estar em posição de ataque para enfrentar esta crise", disse ele. "Estamos prestes a completar 50 anos de domínio imperialista. Isso criou gerações de desesperança", acrescentou.

Na entrevista, Mascaro afirmou que Jair Bolsonaro não é uma avis rara e disse ainda que o neoliberalismo é a antessala do fascismo. Ao falar do governo atual, ele disse que o governo Lula é progressista e que sair do pesadelo Temer-Bolsonaro já é louvável, mas fez uma indagação. "Estamos à altura do tempo histórico para que nunca mais voltem Temer e Bolsonaro? A resposta é não", afirmou.

O professor disse ainda que uma economia parada pode reacender a extrema direita."Daqui a pouco jantam a esquerda no Brasil", afirmou, cobrando a criação de aparelhos ideológicos eficientes. "Precisamos ter televisões de massa que contem a verdadeira história do Moro. Estamos mordendo e assoprando a burguesia. A esquerda que não enfrenta o capital está fadada a um potencial de fracasso", destacou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.