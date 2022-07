"O discurso de ódio de Bolsonaro matou Marcelo Arruda", diz Gustavo Conde

Apoie o 247

247 – O linguista Gustavo Conde afirmou, no programa Poder e Linguagem, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o "discurso de ódio de Bolsonaro matou Marcelo Arruda", ao comentar o caso do guarda municipal que foi assassinado por um policial bolsonarista em Foz do Iguaçu (PR). "É a partir da linguagem que tudo acontece", acrescentou.

Conde disse ainda que o jornalismo de cativeiro trabalha como aliado do bolsonarismo, ao mencionar meios de comunicação que tentaram buscar saídas discursivas para o brutal assassinato. Conde também comentou o apoio da cantora Anitta ao ex-presidente Lula e afirmou que Janja, companheira do ex-presidente, teve papel central na aproximação. "É ela quem está fazendo a ponte com os artistas", afirmou. "Muitos outros artistas virão depois de Anitta", previu.

