O governo está fazendo tudo o que sempre criticou na área econômica, diz Paulo Kliass

Apoie o 247

ICL

247 - O economista Paulo Kliass, em entrevista à TV 247, afirmou que o governo Jair Bolsonaro (PL), “desesperado”, está “rasgando e pisando em todas as promessas que o Paulo Guedes [ministro da Economia] fez desde a campanha de 2018”.

“O governo está fazendo o que ele sempre criticou e tentou proibir”, declarou.

Como exemplo, Kliass lembrou da PEC Eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional com forte incentivo do governo federal, que liberou mais de R$ 40 bilhões em benefícios sociais às vésperas da eleição. “Eles aprovaram aquela PEC do desespero e precisam de recursos para isso. Não pode fazer um estelionato eleitoral, às vésperas de um pleito dividido. Bolsonaro está aplicando como política econômica tudo aquilo que ele sempre condenou: rompeu com o teto de gastos, está fazendo subsídios para política de preços da Petrobrás, está dando Auxílio Brasil, que ele dizia que era o ‘auxílio vagabundagem’, está dando auxílio para os caminhoneiros, para os taxistas…”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.