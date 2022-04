"O governo Lula será colocado sob grande pressão das massas", diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

247 – O analista político Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária, prevê uma nova onda de greves e mobilizações populares, em caso de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O governo Lula será colocado sob grande pressão das massas", diz ele. "Com esta inflação, haverá greves em vários setores porque o trabalhador não consegue viver numa situação como a atual".

Em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, ele avalia que, por esse mesmo motivo, haverá grande mobilização das classes dominantes contra a volta de Lula. "Tudo que os grandes empresários não querem é uma maior mobilização dos trabalhadores", afirma. Rui também afirmou que a globalização foi uma forma encontrada pelo grande capital para reduzir pressões inflacionárias que surgiram na década de 70. E que, agora, com a desglobalização provocada pela guerra na Ucrânia, a inflação está retornando com força total no Brasil e no mundo.

