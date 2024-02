"O GSI não deveria existir mais", afirma Jeferson Miola

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O jornalista Jeferson Miola criticou a ligação entre a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e as instituições militares. Segundo ele, esse é um problema que surge durante os anos da ditadura militar e que tem como ponto crítico o Gabinete de Segurança Institucional (GSI): “desde a criação da agência, que ali já se definiu, no governo do Fernando Henrique Cardoso, que essa agência ficaria vinculada ao GSI, que é uma estrutura tipicamente militar. O GSI não deveria existir mais. Há muito tempo não deveria existir". O escândalo da 'Abin paralela', caso investigado pela Polícia Federal que consiste na espionagem ilegal de adversários e autoridades públicas durante o governo Jair Bolsonaro (PL), ocorreu durante o período em que a Abin esteve subordinada ao GSI, à época comandado pelo general Augusto Heleno, lembra o jornalista.

Miola relembra que a presidente Dilma Rousseff, em 2015, extinguiu o GSI, formulando uma Casa Militar subordinada à Secretaria-Geral da Presidência da República, vinculando a Abin à Secretaria de Assuntos Estratégicos. “Na primeira medida do usurpador Michel Temer, em maio de 2016, depois do golpe, ele recriou o GSI e subordinou novamente a Abin ao GSI. Jamais deveria haver essa continuidade de vinculação da Abin ao GSI”, contextualiza o articulista em entrevista à TV 247.

continua após o anúncio

Para ele, os militares estão empenhados em retornar o controle da Abin ao GSI, o que ele resume como “um desastre maior”, e segue afirmando que tal crise exige do governo uma reflexão sobre uma regulamentação das atividades de inteligência: “a inteligência de Estado tem que ser regulamentada, tem que estar vinculada a um órgão da Presidência da República que seja autônomo, independente e totalmente controlado por civis, e ter, preferencialmente, uma gestão interna pelos quadros da própria inteligência nacional”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: