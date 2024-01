"O Império está sendo derrotado pela China comunista", diz Pepe Escobar

Apoie o 247

247 – Em entrevista à TV 247, o renomado jornalista e analista geopolítico Pepe Escobar compartilhou insights provocativos sobre o atual cenário global, destacando a crescente influência da China e seu impacto em setores-chave, incluindo a indústria automobilística. Durante a entrevista, Escobar proclamou enfaticamente que "O Império está sendo derrotado pela China comunista", ressaltando o avanço do gigante asiático em várias frentes estratégicas. Ele enfatizou o impacto do plano "Made in China 2025", que visa posicionar a China como líder em setores cruciais da economia global.

Em um ponto crucial da discussão, Escobar previu que a BYD, uma fabricante chinesa de veículos elétricos, suplantará a Tesla, uma das principais concorrentes no mercado de carros elétricos. Ele argumentou que os carros chineses atualmente oferecem uma combinação superior de qualidade e preço acessível, o que posiciona a BYD para dominar o mercado global de VE. "A BYD vai destruir a Tesla. Isso é um fato. Os carros chineses hoje são melhores e mais baratos", disse ele.

Essas declarações ecoam preocupações recentes expressas pelo CEO da Tesla, Elon Musk, que alertou sobre a crescente ameaça representada pelas fabricantes chinesas de automóveis, especialmente a BYD. Musk reconheceu a destreza competitiva das fabricantes chinesas e sugeriu que elas poderão superar seus concorrentes ocidentais se não forem impostas barreiras comerciais.

A ascensão da BYD como a principal fabricante mundial de VEs no último trimestre, superando a Tesla, indica uma mudança significativa no cenário automobilístico global. As fabricantes chinesas estão focadas na eficiência de custos e na expansão de suas operações internacionais, desafiando assim as marcas tradicionais do Ocidente. Assista:

