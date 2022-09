"O Lula que será presidente em 2023 é melhor do que o Lula do passado", diz Gustavo Conde

Apoie o 247

ICL

247 – O linguista Gustavo Conde afirmou, no programa Poder e Linguagem, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é hoje mais importante para o mundo do que foi Nelson Mandela. "Estamos vivendo um tsunami de apoios, dentro e fora do Brasil", afirmou.

Conde também disse que o bolsonarismo chegou ao fim da linha, ao falar de um de seus apoiadores que lambeu o cano de uma escopeta, em vídeo nas redes sociais. "Paulo Guedes já está entregando os pontos. Além disso, Bolsonaro é um inimigo do País e podemos sonhar com sua prisão", apontou.

Segundo ele, o Brasil viverá uma nova realidade após a vitória de Lula. "O Lula que vai chegar será melhor do que o do passado. Vem aí o Lula mais genuíno de todos", afirmou, prevendo uma gestão melhor do que a aconteceu no primeiro e no segundo mandato.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.