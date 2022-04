"O Rio de Janeiro precisa de um choque de credibilidade", diz Marcelo Freixo

Pré-candidato do PSB ao governo estadual diz ainda que a parceria com um futuro governo Lula será essencial para reerguer o estado edit

247 – O deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ), pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o seu estado vive hoje um problema de credibilidade. "Muitos que poderiam investir no Rio de Janeiro hoje estão fora. A crise do Rio é também de credibilidade. O apoio do governo federal é decisivo", disse ele, que vem construindo um amplo arco de alianças para enfrentar o atual governador Cláudio Castro, do PL.

Na entrevista, Freixo falou sobre o drama econômico do estado. "Um botijão de gás custando 10% do salário mínimo mostra a dimensão da crise brasileira. O Rio perdeu mais empregos, tem uma crise muito mais aguda do que o Brasil. O estado foi desmontado. A crise política se desdobra numa crise econômica sem precedentes. Para piorar, a crise da segurança é acentuada pela presença da milícia, que transforma o domínio territorial em domínio eleitoral", disse ele.

Freixo também explicou por que vem buscando aliados de centro e até mesmo da direita. "A disputa não é entre direita e esquerda. É contra o fascismo. É pela valia da constituição de 1988", diz ele. "O governador Cláudio Castro é a expressão do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Ele reza na cartilha do Flávio Bolsonaro, o senador das rachadinhas", acrescenta.

Freixo também acredita que será possível superar a disputa entre André Ceciliano, do PT, e Alessandro Molon, do PSB, na formação de uma chapa em que ambos pleiteiam a vaga ao Senado. "O apoio do PT está consolidado. A unidade é importante para o Rio", afirmou. Na entrevista, ele também disse que é difícil reverter a privatização da Cedae, mas não garantir serviços públicos de boa qualidade.

