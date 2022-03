"O risco de guerra nuclear existe", diz Fernando Horta

Apoie o 247

247 – O historiador Fernando Horta concedeu entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, em que afirmou que os riscos de um conflito nuclear ainda não desapareceram. "Não podemos relativizar os riscos de segurança da Rússia e da Ucrânia e o risco de uma guerra nuclear", afirmou.

Na entrevista, Horta afirmou que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky age como fantoche do Ocidente, disse que esta é a primeira guerra com uso maciço das redes sociais e pontuou que a Rússia tem sido cautelosa, para evitar massacres de populações civis. Ele também disse que os Estados Unidos conseguiram provocar uma guerra na Europa e impor custos econômicos à Rússia. "Biden foi genial", diz Horta. "Jogou a Rússia numa guerra, sem gastar nenhum tostão. No entanto, vai perder a eleição".

