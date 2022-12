"O sucesso do futebol brasileiro é resultado da inclusão social", diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

ICL

247 - Em participação na TV 247, o jornalista Joaquim de Carvalho comentou o bom desempenho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar e avaliou que o sucesso do Brasil no futebol se dá pela forma democrática com que tal esporte permite ao povo mostrar seu talento.

“O futebol brasileiro sempre se caracterizou pela alegria, pela habilidade. O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ele era aquela alegria pura do futebol, também buscando o resultado. Tivemos também Ronaldo Fenômeno e o Pelé, o maior de todos os tempos, com aquela elegância e alegria que o jogador brasileiro tem, é isso que faz a diferença. E, claro, hoje, combinado com uma tática de neutralizar o adversário, com uma boa defesa, atingimos esse ponto de equilíbrio. Mas não podemos nunca deixar essa alegria”, afirmou Joaquim.

“O futebol brasileiro é o resultado de uma inclusão social. O brasileiro despontou tanto no futebol porque os brasileiros tinham oportunidade de mostrar seu talento nos vários campos de várzea que havia, nos vários campinhos, no futebol de rua. E, ao terem essa oportunidade, mostraram esse talento. E gosto sempre de fazer essa comparação com outras áreas de uma sociedade: se você der oportunidade para essa população muito criativa, com boa capacidade de improvisação, o resultado vai ser muito grande, porque temos um povo de grande valor”, acrescentou.

O jornalista defende que se façam políticas públicas para que a população brasileira tenha oportunidade de ingressar nos espaços hoje restritos, como universidades, a fim de mostrar sua capacidade: “imagina oferecer espaços para que os brasileiros em geral entrem em universidades, mostrem seu talento. (É preciso que se) tenha políticas públicas para isso, o povo brasileiro tem muito valor, mas não tem oportunidade. No futebol, isso ocorre, eu acho maravilhoso”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.