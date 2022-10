"Ocidente não conseguirá bloquear o desenvolvimento econômico chinês", diz Elias Jabbour

Apoie o 247

247 – O professor de economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Elias Jabbour, que venceu o Special Book Award of China 2022, prêmio literário chinês concedido aos escritores e pesquisadores estrangeiros por seu livro "China, o socialismo do século 21", afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o Ocidente não conseguirá bloquear o desenvolvimento econômico chinês. "A China é o país que mais contribuiu para o crescimento mundial nos últimos dez anos. Cerca de 40% do crescimento mundial foi gerado por eles", afirmou.

Jabbour falou sobre o Congresso do Partido Comunista Chinês e disse que, mais do que consolidar o poder de Xi Jinping, o Congresso fortaleceu as bases do processo de desenvolvimento chinês, inclusive com maiores gastos militares. "A China já vem elevando o foco para defesa há algum tempo", pontuou. "Um dos grandes desafios de Xi é enfrentar a desigualdade. O setor privado está sendo substituído por novas formas de propriedade", acrescentou.

Sobre as eleições brasileiras, ele afirmou que os chineses não veem com bons olhos um Brasil fraco como é o Brasil de Bolsonaro. "Mas o Brasil terá que construir uma relação muito mais sofisticada com a China depois da vitória de Lula", afirmou.

