"Olavismo não vai sobreviver à morte do líder", diz Rui Costa Pimenta

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, em entrevista à TV 247, comentou sobre a morte do ideólogo da extrema direita brasileira, Olavo de Carvalho, que faleceu nesta terça-feira, 25. Segundo ele, que é jornalista, foi “impulsionado pela grande imprensa e os aparatos que fizeram a campanha do golpe contra o PT” e, por isso, “adquiriu uma liderança sobre um setor da direita”.

“Ele se tornou porta-voz de um setor descontente [...] não de uma direita conformista, mas de uma direita revoltada”, afirmou Rui. “O olavismo não vai sobreviver à morte do líder, porque o pensamento olavista é muito incoerente, sem substância. Quem alimentava o olavismo era o próprio Olavo de Carvalho, que era uma personalidade”, destacou.

No entanto, de acordo com o presidente do PCO, a tendência que Olavo espressava, de uma direita revoltada, “vai arrumar um novo porta-voz, com modificações, mas vai continuar existindo”. “É um fenômeno que foi criado na época do golpe, provavelmente até ligado ao imperialismo”, argumenta.

Rui, porém, acredita que não seja alguém da família Bolsonaro que vai assumir o lugar de Olavo, pois “precisa ser alguém com uma certa presença intelectual”. “Os Bolsonaros são assim como políticos populistas de direita [...] não têm autoridade e conteúdo para cumprir esse papel”, destaca.

O presidente do PCO ainda comentou o artigo de Luís Costa Pinto, no Brasil 247, sobre o impulsionamento de Olavo pelas organizações Globo. “Significa que o imperialismo tinha um plano de muito maior vôo do que simplesmente derrubar o PT. Havia mais coisa, de levar o país inteiro para a direita”, disse.

“Ele [Olavo] foi porta-voz de uma tendência existente na sociedade. Acho que ele pegou uma parte da juventude neoliberal e foi indo. Ele foi uma das facetas ideológicas que resultou no golpe de 2016”, afirmou. “Bolsonaro, antes de ser eleito, nunca foi tão importante quanto Olavo de Carvalho”, declarou.

