“Palavrão incomoda mais do que a violência policial”, diz Jeferson Tenório

Repórter Brasil - Em uma entrevista ao programa Repórter Brasil da TV Brasil, Jeferson Tenório discutiu a polêmica envolvendo seu livro "O avesso da pele", que recentemente enfrentou uma tentativa de censura. A controvérsia foi desencadeada por uma postagem crítica de uma professora de Santa Cruz, levando à retirada temporária da obra das bibliotecas locais.

Tenório expressou sua frustração com a situação, apontando para uma priorização equivocada de valores na sociedade contemporânea. Ele destacou que o incômodo causado por palavras consideradas de baixo calão supera, muitas vezes, questões mais profundas como o racismo estrutural, a violência policial e as mortes de pessoas negras.

O romance, que aborda temas sensíveis como o racismo e a violência policial, foi reconhecido com o Prêmio Jabuti e teve seus direitos de publicação negociados em mais de 10 países. A tentativa de censura gerou um amplo apoio de professores, intelectuais e figuras políticas, incluindo os ministros da Cultura e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência.

A editora da obra enfatizou que a censura viola princípios fundamentais da educação e da democracia, contribuindo para empobrecer o debate cultural. A repercussão do caso levou a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul a reverter a decisão de retirar o livro.

No entanto, após esse incidente, o livro "O avesso da pele" enfrenta uma nova censura, desta vez no Paraná. A Regional de Educação de Curitiba determinou que todos os exemplares da obra fossem entregues à sede do núcleo até a última sexta-feira (8), visando uma análise pedagógica.

