Para Jeferson Miola, aliança com Alckmin não garante sozinha a governabilidade: "ela precisará ser conquistada na campanha"

247 - O jornalista Jeferson Miola, em participação na TV 247, afirmou que a aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), cotado para ser vice do ex-presidente Lula (PT), não garante a governabilidade do eventual próximo governo petista.

“A governabilidade não está garantida apenas com a aliança com Alckmin. Uma composição favorável no Congresso precisará ser conquistada na campanha, com muita mobilização. E, depois, com a construção de uma sólida base popular do governo Lula”, disse.

Para o jornalista, Alckmin não será capaz de “modificar a correlação de forças no Congresso a ponto de conceder uma base de sustentação fiel ao presidente Lula que possa impedir o impeachment e assegurar uma mudança constitucional, que precisa de 308 parlamentares”.

