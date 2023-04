"Para vencer a extrema direita, será preciso derrubar o novo ensino médio", diz Marcelo Auler

Apoie o 247

ICL

247 - Em participação no Bom Dia 247 desta sexta-feira (7), o repórter Marcelo Auler defendeu a mobilização de diversas camadas da sociedade civil para pressionar o governo Lula (PT) pela derrubada da reforma do Ensino Médio .

A declaração ocorreu no contexto de um debate sobre a transformação da política brasileira em um "esgoto a céu aberto" devido à ascensão do fascismo no país durante a última década . "Para vencer esse esgoto, nós temos que derrubar essa reforma do Ensino Médio. É na educação também que nós vamos criar e formar jovens cidadãos. Não podemos formar só jovens técnicos, isso é o que o neoliberalismo quer. Temos que ter formação de cidadãos", analisou Auler.

>>> 'Manter a reforma do ensino médio, sob qualquer aspecto, é uma violência contra professores e estudantes', diz Daniel Cara

"É um trabalho de formiguinha, vai levar muito tempo, não vai ser fácil, nós temos também que mobilizar as associações e entidades, a chamada sociedade civil, reaglutinar esse pessoal para fazer frente a este fascismo", concluiu o jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.