"Pastores fazem parte do projeto de doutrinação da teocracia miliciana fascista", diz André Constantine

247 - O militante André Constantine, ex-pastor evangélico, afirmou à TV 247 que pastores evangélicos fundamentalistas são parte do projeto da extrema direita brasileira para a “doutrinação e lavagem cerebral” do povo nos templos.

“Esse aparelhamento do Estado brasileiro por parte dos fundamentalistas religiosos aqui no Brasil, os pastores evangélicos neopentecostais - importante fazer essa pontuação - faz parte desse projeto nefasto da extrema direita brasileira de consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. Não é à toa que foi dado a esses pastores fundamentalistas religiosos uma das pastas mais importantes aqui no Brasil, que é a pasta da educação”, afirmou.

Na última semana, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso - e logo em seguida solto - por conta de um possível esquema de propina em troca de liberação de recursos da pasta. Junto com ele atuariam pastores, que também foram presos e soltos um dia depois.

